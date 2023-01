Do Pote sai um Mateus direto ao Caldeirão

Mariano Barreto coloca Mateus Fernandes no lugar de Pedro Gonçalves, Pote, frente ao Marítimo, na jornada 15 do campeonato.

Mais do que Morita (lesionado), o médio português é, na opinião do antigo técnico dos insulares e preparador do Sporting, a baixa maior para a deslocação leonina deste domingo aos Barreiros, devido a castigo. Todavia, Barreto, de 65 anos, em declarações a Bola Branca, encontra no jovem de 18 anos um "substituto à altura" para um desafio que "não será bonito de se ver".

"São duas equipas com estados de alma diferentes. O Sporting desinibido e com jogadores à procura de afirmação em definitivo. E um Marítimo que vai ter de fazer de tudo para amealhar pontos, com vista a que a distância para a permanência, e até já para o lugar de 'play-off', não comece a ficar muito distante", afirma o técnico, que fez 24 jogos nos maritimistas na temporada de 2004/05.

Durante esse período, Mariano Barreto ganhou duas vezes aos verde e brancos: em Alvalade e em casa, com uma equipa cujas principais figuras acabaram por sair para os três grandes do nosso futebol. O que ainda hoje é recordado com satisfação.



"Ganhámos em Alvalade, num jogo que não foi fácil. E na Madeira ganhamos por 3-0, num resultado que poderia ter sido de cinco ou seis. Esmagámos um grande Sporting. O Sporting tinha uma equipa com jogadores de primeiro plano, mas nós também tínhamos uma equipa bem recheada. No fim do ano, o Alan foi para o Porto, o Manduca e o Luís Filipe foram para o Benfica ou o Tonel foi para o Sporting. Julgo tratar-se de um recorde ainda hoje – uma equipa conseguir vender tantos jogadores no fim da época aos três grandes", faz notar o professor, que lamenta o menor fulgor do Marítimo nas últimas épocas. Porém, Barreto encontra uma explicação para tal.



"O que está na base foi uma má planificação, uma deficiente escolha de jogadores", justifica, a terminar. Mariano Barreto, de 65 anos, está sem clube, depois de ter tido uma experiência no Asante Kotoko, do Gana, em 2020/21.

O Marítimo, penúltimo classificado da I Liga, agora treinado por José Gomes, recebe o Sporting, 4.º colocado da tabela, no domingo, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr,sapo.pt.