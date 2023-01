Sporting só abdica de Porro e Edwards por 75 milhões

O Sporting só abdica de Pedro Porro e Marcus Edwards, associados ao interesse do Tottenham, por 75 milhões de euros, segundo o "Record".

O clube inglês já manifestou ao Sporting o interesse de contratar o lateral-direito espanhol e o avançado inglês. A resposta foi a mesma em ambos os casos: só saem pelo valor da cláusula de rescisão, 45 milhões de euros no caso de Porro e 30 milhões no de Edwards (preço especial para o Tottenham, que detém 50% dos direitos do jogador que formou).

Para demais interessados, Edwards só sai por 60 milhões de euros.

Exigências relacionadas com a promessa feita pela Direção do Sporting a Rúben Amorim, que já disse, em conferência de imprensa, que lhe foi garantido que Porro só sairia se não fosse mesmo possível mantê-lo.

"O que me foi dito é que o Porro só sai pela cláusula, vou acreditar nas pessoas e no que me foi dito", disse o treinador do Sporting, em dezembro.

No verão, o preço pode baixar

O Tottenham quer Porro e Edwards já na janela de transferências de inverno, enquanto o Sporting só está disposto a abrir mão de jogadores importantes a partir do verão. Por isso remete para as cláusulas de rescisão. Em julho, os leões já admitiriam maior margem negocial.



Pedro Porro, de 23 anos, chegou a Alvalade em 2020, por empréstimo de duas temporadas do Manchester City. Esta época, tornou-se jogador do Sporting em definitivo, por 8,5 milhões de euros, com contrato até 2025.

Porro leva dois golos e nove assistências em 21 jogos pelo Sporting, esta temporada. Caso saia, Amorim tem duas alternativas para a posição: Ricardo Esgaio, que tem sido muito criticado, e Gonçalo Esteves, de 18 anos, que regressou de um empréstimo sem sucesso ao Estoril.

Marcus Edwards, de 24 anos, foi formado no Tottenham e chegou a Portugal a custo zero, pela porta do Vitória de Guimarães, embora os Spurs tenham mantido 50% do passe. Mudou-se para Alvalade em janeiro de 2022, a troco de 7,5 milhões de euros, e tornou-se um dos jogadores mais importantes do Sporting. Esta época, o internacional jovem por Inglaterra regista nove golos e sete assistências em 24 jogos.