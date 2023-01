Carlos Barbosa não torce o nariz a uma possível venda de Porro e Edwards

"Qualquer treinador quer ter os melhores jogadores, qualquer treinador quer ter uma equipa excecional. Mas quando o dinheiro está acima da vontade do treinador, está acima do presidente do clube, e tem de se pagar contas e ordenados, e acima de tudo pagar um passivo antigo, é evidente que temos de ir por esse caminho primeiro e, depois quando tivermos as contas limpas repensar na equipa", sustenta.

A Direção do Sporting só admite a venda de Pedro Porro e Marcus Edwards ao Tottenham pelo valor das cláusulas de rescisão, no total de 75 milhões de euros . Em entrevista a Bola Branca , no entanto, o antigo vice-presidente leonino argumenta que o dinheiro tem de se sobrepor à vontade de Frederico Varandas e de Rúben Amorim.

Carlos Barbosa considera natural a venda de jogadores com a qualidade de Porro e Edwards. O mais importante é recuperar financeiramente o Sporting, apesar do que isso possa custar ao nível desportivo:

"Nesta altura o importante é recuperar financeiramente o Sporting. Mesmo que andemos durante algum tempo com problemas com a equipa, recuperar financeiramente é fundamental para, um dia, quando estivermos com as contas limpas, podermos recomeçar a comprar bons jogadores e ter uma equipa excecional. Neste momento, infelizmente, devido às contas do passado, temos de ir vendendo jogadores. Não acho mal essa venda, apesar de em termos desportivos ficarmos piores. Mas isso é o preço de ficarmos com mais dinheiro no clube, para podermos resolver a situação financeira gravíssima do clube nos últimos anos".

Rúben rivaliza com Benfica e Porto

Carlos Barbosa lembra que o Sporting tem "valores excecionais" na Academia e que um dos méritos de Rúben Amorim tem sido apostar nos jovens. Exemplo de Nuno Mendes, Dário Essugo e Mateus Fernandes.

"Alguns deles têm mostrado o seu valor rapidamente na equipa principal. Pode ser que isso aconteça mais uma vez e consigamos manter o nível que temos mantido até agora. O Sporting tem feito um trabalho notável com os jogadores que tem, com a equipa que tem", destaca.

Carlos Barbosa faz a comparação entre as "equipas de milhões" de Porto e Benfica e o "trabalho excecional" de Amorim, que tem conseguido rivalizá-los "com uma equipa unida, cheia de garra e vontade".

"Temos feito um belíssimo trabalho e vamos esperar o que pode acontecer no campeonato", conclui.