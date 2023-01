Amaral. Avançado é “sempre bem-vindo” e procura de central “é correta”

O Sporting está no mercado por um defesa-central e por um avançado. Amaral, antigo avançado dos leões, concorda que há essa necessidade.

A procura para o ataque assenta numa alternativa a Paulinho. Apesar da boa resposta que este deu nos últimos cinco jogos, em que marcou sete golos, Amaral concorda com a necessidade de concorrência para o avançado ex-Sp. Braga.

“É sempre bem-vindo mais um avançado. O campeonato é longo, há várias competições para disputar. É sempre importante haver uma alternativa, nunca se sabe o que pode acontecer ao Paulinho. Provavelmente as características serão parecidas, não quer dizer que tenha de ser um outro tipo de ponta de lança. Faz falta um homem golo no Sporting”, referiu, em declarações a Bola Branca.

Relativamente ao setor defensivo, Amaral admite que na eventualidade de o lateral direito Pedro Porro sair, a solução possa estar dentro do plantel.

Para a mesma posição Ruben Amorim tem Ricardo Esgaio e Gonçalo Esteves, regressado do Estoril, e há ainda Diogo Travassos, jovem de 18 anos com toda a formação feita em Alcochete.

Já a procura de um defesa central justifica-se pelo que o Sporting perdeu com a saída de Feddal para o Valladolid, lembra Amaral.

“O Sporting perdeu Feddal e nas bolas paradas o Sporting era mais forte do que é atualmente. A procura de um defesa-central é correta. Em relação ao lateral direito poderá passar por questão interna, há qualidade na formação para colmatar o lugar do Porro”, explicou.

Se quiser reentrar na luta pelo título o Sporting tem de ganhar os próximos dois jogos, contra Marítimo e Benfica.

Amaral sublinha a importância de ir à Luz somar os três pontos. Na opinião do antigo avançado o atual quarto lugar não corresponde ao futebol que a equipa tem mostrado ao longo da primeira volta e o campeonato ainda não está perdido.

“O Sporting tem todas as possibilidades de voltar à luta do título. Se olharmos para jogos como Braga, Dragão, o jogo com o Chaves em casa – o Sporting perde pontos, mas tem cinco oportunidades de golo. O Sporting tem aí sete pontos perdidos que poderia ter na sua contabilidade. Vai ter que ir busca-los a algum lado e, sem dúvida nenhuma, tem de passar por uma vitória na Luz para diminuir a diferença de pontos”, acredita Amaral.

Luís Neto já treina integrado, mas subsiste a dúvida quanto a uma chamada já este domingo para o jogo com o Marítimo.

Ruben Amorim continua a não dispor dos médios Morita e Daniel Bragança devido a lesão. Mateo Tanlongo, médio centro de 19 anos contratado ao Rosário Central, da Argentina, já trabalha em Alcochete. A apresentação oficial do reforço argentino deverá ocorrer esta quinta-feira.