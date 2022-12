Rúben Amorim. “Boa vitória, mas podemos fazer melhor”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, estava contente com o triunfo sobre o Paços Ferreira, mas refere que a equipa podia ter feito melhor.

"Dominámos o jogo todo. Na primeira parte assentámos melhor o jogo, percebemos melhor que o Paços parava na linha de meio-campo e tínhamos muitas bolas nas costas. Mas na segunda parte exagerámos, o Dário estava mais cansado, porque faz a parede. Tivemos oportunidades, mas sem a qualidade da primeira parte. Foi uma boa vitória, sem sofrer golos, justa, mas podemos fazer melhor", referiu Rúben Amorim.

O técnico dos leões aproveitou para fazer um balanço desportivo de 2022.

"Acabámos uma época em que não fomos campeões, mas com dois títulos ganhos. Não há muito de positivo, mas temos jogadores a aparecer, adaptámo-nos a saídas. Não diria que foi muito satisfatório, mas sabemos que há que ter a noção do que é o Sporting. Sendo um clube grande, tem vinte anos entre títulos. Temos de encurtar essa distância. Ganhar títulos e não deixar outros vinte anos. No ano passado não ganhámos”.

Amorim insiste que o Sporting está “um passo atrás de outros clubes em Portugal, mas estamos a trilhar o nosso caminho. Sabemos o que queremos fazer".

Ugarte, castigado, regressa na próxima partida da equipa de Alvalade mas, para já, o técnico não tem dúvidas: “A equipa pode dar mais, não sofremos e isso deixa-me feliz, ganhámos, mas devemos fazer melhor".

O Sporting derrotou o Paços Ferreira por 3-0 e chega à sétima vitória consecutiva, em todas as competições oficiais.