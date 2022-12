De capitão para capitão. Coates é "um grande líder" que tem "muito para dar"

“É um número, mas representa um marco, uma conquista de muitos jogos e muitos anos de ligação ao Sporting, onde é um grande líder e um grande capitão”, diz o antigo defesa do Sporting e da seleção nacional.

O capitão verde e branco chega a esta marca frente ao Paços de Ferreira, sendo já o quarto central com mais jogos pelos leões, a 16 de Beto. Em entrevista a Bola Branca , Beto parabeniza o central uruguaio.

Beto Severo, antigo central e capitão do Sporting, sublinha a importância da chegada de Sebastián Coates aos 300 jogos pelo clube.

Na antevisão ao encontro da 14ª jornada do campeonato, Rúben Amorim garantiu que a exigência com Coates se mantém e que o defesa tem ainda espaço para evoluir. Beto alinha com o treinador leonino:

“Mais novos ou mais velhos, há sempre margem para aprender. É um jogador que ainda tem muito para dar. Não é velho, é maduro, com muita experiência. Acima de tudo, mostrou no Sporting que é um bom líder.”

Importância da sétima vitória seguida



Esta quinta-feira, o Sporting recebe um Paços que “não tem feito um bom campeonato”. É o último classificado, ainda sem vitórias, e Beto acredita numa vantagem leonina, apesar de alguma imprevisibilidade.

“Está numa fase difícil da temporada, mas com novo treinador há nova motivação. Ainda assim, o Sporting, a jogar em casa e dar forma como tem jogado, é amplo favorito”, destaca o antigo defesa-central.