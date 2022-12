Sarabia quer sair do PSG, mas Rúben Amorim prefere apostar em Rodrigo Ribeiro

Pablo Sarabia quer sair do Paris Saint-Germain em janeiro, mas Rúben Amorim não vai pedir à direção do Sporting que o contrate.

Não só pelos valores salariais do internacional espanhol, mas porque prefere apostar na formação. Em Rodrigo Ribeiro, especificamente.

"Sempre gostámos muito dele e foi importante na nossa equipa, mas não muda porque continuamos a ter o nosso teto salarial e temos o Rodrigo que acabou de renovar. Temos que gerir bem agora e no futuro. Temos que arranjar espaço para os miúdos. Vamos ter que arriscar e estou a olhar mais para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo, sabendo que é um grande jogador", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador do Sporting está "bastante focado na formação" e quer apostar no avançado de 17 anos que renovou contrato com o Sporting na terça-feira.

"O Rodrigo é um jogador da formação que vai ter mais espaço na equipa, mas tudo depende dele. Não damos nada a ninguém e a exigência é grande. Seria capaz de ligar ao Pablo, mas neste momento estou mais focado em tornar o Rodrigo melhor jogador. Sou o primeiro a ter noção do nosso projeto e das nossas limitações. Seria mais fácil para mim pedir o Sarabia ao presidente, mas vou focar-me no Rodrigo porque acredito que se pode tornar num grande jogador", termina.

Rodrigo Ribeiro estreou-se na equipa principal do Sporting na época passada. Esta temporada, somou um jogo na equipa principal frente ao Desportivo de Chaves, mas tem dividido o seu tempo entre equipa B e sub-19.