Paços é incógnita, mas Sporting quer continuar a somar vitórias

O Sporting quer prolongar o bom momento que vive no regresso da I Liga e vencer o Paços de Ferreira, uma equipa que é uma incógnita para os leões, com a troca de treinador.

Rúben Amorim garante que estudou o Paços o melhor que conseguiu e até viu jogos orientados por Marco Paiva no passado, o atual treinador interino do Paços. O objetivo é vencer o sétimo jogo seguido.

"Estamos com excelentes sensações, seis vitórias seguidas e vamos voltar ao campeonato, que é a prioridade. É contra uma equipa que não vive um bom momento, mas temos muitas incertezas, não temos ideia com que onze inicial vão jogar, ou em que sistema. Fomos tentar buscar ideias do treinador, até do que fez nos sub-23 do Rio Ave. Fizemos de tudo para estarmos preparados", disse.

O que mais agrada a Rúben Amorim é que os jogadores recuperaram alguma "fome de vencer".

"Seis vitórias seguidas não dá nada, temos que ganhar jogos para trazer boas sensações, mas não vai trazer o espírito [da época do título em 20/21]. Uma lacuna que sentimos era a falta de foma que tínhamos nessa altura e acho que já recuperámos. Estamos a jogar de forma mais intensa", explica.

O treinador do Sporting não faz contas do título, mas também não desiste dele: "Estamos muito longe do primeiro lugar, vamos jogo a jogo e no fim faremos as contas".