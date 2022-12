"Paços é a equipa ideal para o regresso do Sporting ao campeonato"

António Morato considera que não há melhor adversário que o Paços de Ferreira para o regresso do Sporting campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador leonino recorda que o Paços está num momento indefinido e ainda não venceu um único jogo esta época, uma vantagem para a equipa de Rúben Amorim.

"O Sporting está num momento muito bom, que tem de aproveitar e tentar manter. É um momento em que todos os sportinguistas esperam e desejam que ainda melhore um pouco. E nesta altura, é a altura ideal para apanhar uma equipa está meio abanada e sem algum rumo, para o Sporting poder fazer coisas boas", afirma o antigo defesa-central.

O Sporting não teve um bom inicio de época, mas os últimos jogos tem-se mostrado uma equipa recuperada. Morato considera que a pausa para o Mundial serviu para Rúben Amorim retificar algumas debilidades.

"No futebol é sempre assim, há fase boas, há fases menos boas e há fases horríveis. Os treinos são os mesmos, a maneira de trabalhar é a mesma, mas quando as coisas estão a correr menos bem, só a força, o querer e a concentração permitem que as coisas se alterem. E foi isso que o Rúben fez, aproveitando a pausa para trabalhar com praticamente todos os jogadores, porque poucos estiveram no Mundial, o que permitiu retificar o que estava menos bem", considera, nesta entrevista à Renascença.

Ainda há tempo para lutar pelo título

O Sporting está a 12 pontos do líder Benfica, mas Morato acredita que ainda é possível a equipa de Alvalade lutar pelo título.

"Ainda faltam muitos jogos! Claro que acredito que o Sporting pode ser campeão. Os campeonatos não se perdem nos jogos com as equipas grandes, perdem-se com as equipas mais pequenas. Temos hipóteses para retificar porque há ainda muitos jogos para fazer. De certeza absoluta que o Porto e o Benfica vão perder pontos, é um campeonato longo, e há várias condicionantes, como lesões, vendas e jogos de seleções. Vamos ver o que acontece a partir de janeiro", conclui.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira na quinta-feira, às 21h15. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.