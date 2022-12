Fernando Mendes: "Direção do Sporting tem sido capaz de renovar com jogadores importantes”

Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting, acredita que uma renovação de Matheus Reis “faz sentido” e não é caso único. O anúncio do novo contrato do brasileiro está para breve, à semelhança do que já aconteceu com Dário Essugo.

“São jogadores que cresceram imenso. Esta direção tem sido capaz de renovar com alguns jogadores importantes. Matheus Reis tem sido uma agradável surpresa. É sempre importante renovar com os jogadores que dão mais garantias. Nesse aspeto, o Sporting está a proceder corretamente”, diz Fernando Mendes, em Bola Branca.

Por outro lado, Pedro Porro pode estar de saída de Alvalade. O Tottenham pretende garantir a contratação do espanhol, mas Fernando Mendes avisa que este só deve sair pela cláusula de rescisão, que ronda os 45 milhões de euros, já que “o impacto da perda de um jogador com esta qualidade seria tremendo”.

“O Sporting não tem outro jogador, para a posição, com as caraterísticas dele. É um dos melhores centrais da Europa. Se tiver de sair, que seja pelo valor da cláusula, menos não faz sentido”, alerta, em declarações à Renascença.

Quanto a aquisições, o antigo atleta leonino vê necessidade de “mais dois ou três jogadores”.

“Um avançado, não que Paulinho não seja bom, mais um médio, embora haja os miúdos, e mais um central. Tem um central tremendo, o St. Juste, mas que tem tido alguns problemas. Por muito satisfeito que um treinador esteja com o plantel, quer sempre algo mais”, explica o antigo lateral esquerdo.

O Sporting regressa ao campeonato esta quinta-feira, frente ao Paços de Ferreira, último classificado.

Fernando Mendes gostou do que viu na Taça da Liga, onde os leões marcaram 18 golos e não sofreram nenhum, em quatro jogos, mas na principal competição está “muito longe dos primeiros classificados e não se pode dar ao luxo de perder mais pontos”

“Taça da Liga é uma coisa, campeonato é outra. O que vimos faz acreditar que a equipa está muito melhor, mas agora é a sério. Paços de Ferreira precisa urgentemente de pontos, mas, com o que se tem visto nestes últimos jogos, o Sporting tem tudo para vencer este jogo”, conclui.

O Sporting-Paços de Ferreira, da 14ª jornada, está agendado para esta quinta-feira, em Alvalade, às 21H15. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.