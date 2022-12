Jogo 300 de Coates pelo Sporting. “Grande capitão, à altura de Manuel Fernandes”

Carlos Xavier, antigo jogador do Sporting, parabeniza Sebastián Coates pelos iminentes 300 jogos de leão ao peito, uma marca “que não é fácil atingir nos dias de hoje” e que “representa o simbolismo” do central no clube.

Em declarações a Bola Branca, Carlos Xavier, que realizou 334 jogos pelo Sporting, destaca a importância de Coates como capitão.

“É um grande capitão, à altura de outros que tivemos no Sporting, como o Manuel Fernandes. Marca uma geração e um rumo, quando não muito habitual um jogador manter-se tanto tempo num clube”, afirma.

Coates soma 299 jogos com a camisola do Sporting, pode chegar à marca redonda frente ao Paços de Ferreira, na quinta-feira.

Carlos Xavier acredita que Coates pode terminar a carreira em Alvalade, um clube onde é “acarinhado”. O internacional uruguaio pode tornar-se no central com mais jogos pelos leões, ultrapassando José Carlos, com 353.

“Acho que nem lhe passa pela cabeça mudar de ares agora, quando está quase no final da carreira”, sublinha.