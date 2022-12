Carlos Xavier espera que o Sporting consiga segurar Porro

O lateral espanhol vai somando admiradores e pode estar de saída no mercado de janeiro. Carlos Xavier não fica surpreendido com o interesse, em particular do Tottenham, em Pedro Porro, porque “pode jogar em qualquer Liga”.

“Não me admira nada o interesse, dadas as qualidades que tem. Está em os cinco melhores laterais na Europa. Para bem do Sporting, é bom que consigam mantê-lo. Sabemos que o dinheiro fala mais alto e que Inglaterra é muito apelativo. É um negócio muito rentável para o Sporting, mas seria uma pena perdê-lo”, sublinha, em entrevista à Renascença.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal "A Bola", que indica que o Tottenham quer Porro já no mercado de transferências de inverno, enquanto o Sporting só está disposto a abrir mão do defesa a partir do verão e só deixa sair o lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, pelo valor da cláusula de rescisão, 45 milhões de euros.

Pedro Porro chegou a Alvalade em 2020, por empréstimo de duas temporadas do Manchester City. Esta época, tornou-se jogador do Sporting em definitivo, por 8,5 milhões de euros, com contrato até 2025. Esta temporada leva um golo e oito assistências em 20 jogos pelo Sporting.