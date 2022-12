​Sporting quer renovar o símbolo

A direção do Sporting vai convocar uma assembleia-geral para iniciar um processo de alteração do símbolo e da marca do clube, anunciou o vice-presidente, André Bernardo.



Em entrevista ao jornal do Sporting, o dirigente revelou que o emblema de Alvalade está a “iniciar o processo para fazer um rebranding”.

"Uma nova era deve ser acompanhada de uma evolução da marca no mesmo sentido. A instituição e a marca vivem em simbiose. Uma é a outra, e vice-versa. Vivem de uma razão de ser que deve ser comunicada de forma clara. A Apple e a Nike são dois exemplos de referência nesse sentido”, referiu André Bernardo.

O vice-presidente sublinha que o “rebranding” da marca Sporting é “prioritário”, porque representa o “ponto de partida para todo o restante processo de transformação”.

“O Sporting já fez outros rebrandings no passado e faz agora todo o sentido na fase de transição que atravessamos. Há vários exemplos, de organizações e clubes, que fizeram recentemente rebrandings", argumenta André Bernardo.

O dirigente admite que mudar o símbolo de um clube centenário como o Sporting gera sempre “ruído”, “opiniões diversas” e “resistência à mudança”. Por isso, será convocada uma assembleia-geral para ouvir os sócios.

"O próprio processo é difícil e pode ser demorado. É preciso acharmos que acertámos em cheio. Existem outros rebrandings e marcas que ocuparam alternativas que gostaríamos de explorar e, por eles já o terem feito, torna-se mais difícil. Existem processos de consulta e avaliação com grupos que vamos fazer, nomeadamente a consulta aos Sócios em sede de assembleia-geral. Mas faz parte de qualquer processo de evolução, sobretudo com esta dimensão e valor simbólico, e também já foi feito no passado", sublinha.

Ao longo da sua história iniciada em 1906, o Sporting Clube de Portugal já realizou várias alterações ao seu símbolo. A última aconteceu em 2001: foram acrescentadas listas brancas e verdes, a cor do leão mudou de branco para amarelo, além da sigla, no escudo foi incluído a designação "Sporting Portugal", entre outras alterações.