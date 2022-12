Sporting segura Dário Essugo com novo contrato

O Sporting anunciou a renovação de contrato com o jovem Dário Essugo, que fica agora ligado ao Sporting até 2025.

O médio de apenas 17 anos fica com uma cláusula de rescisão elevada de 45 milhões de euros. Dário Essugo, internacional sub-20, estreou-se na equipa principal ainda na época 2020/21, tornando-se no mais jovem de sempre a jogar na equipa principal do clube.

Esta época, soma cinco jogos na equipa A, três deles na Taça da Liga. Foi titular na fase de grupos frente ao Farense e Rio Ave.

"Sinto-me muito feliz por renovar contrato, sempre trabalhei para isto. Posso dizer que é como um presente de Natal, estou muito contente. Vou continuar a trabalhar com os pés bem assentes no chão, pois sei que quero conquistar muitas coisas. É pensar no dia-a-dia porque tudo vai acontecer de forma natural», disse o jovem futebolista em declarações aos canais próprios do clube leonino", disse, aos meios do clube.