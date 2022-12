St. Juste regressa aos treinos do Sporting

Jeremiah St. Juste está recuperado de lesão de lesão no joelho e foi reintegrado, esta quinta-feira, nos treinos do Sporting.

O central sofreu uma contusão no joelho esquerdo no início de dezembro e ficou fora das opções durante cerca de três semanas. Falhou toda a fase de grupos da Taça da Liga e o jogo dos quartos de final frente ao Sporting de Braga.

O regresso de St. Juste foi a única boa notícia para Amorim, que ainda não conta com os lesionados Sotiris, Morita, Neto e Daniel Bragança.

O Sporting prepara o regresso do campeonato, na próxima quinta-feira, em Alvalade, frente ao Marítimo, jogo com pontapé de saída marcado para as 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.