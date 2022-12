José Eduardo. “Força do coletivo” será resposta para saída de Pedro Porro

José Eduardo, antigo lateral do Sporting, aponta Pedro Porro como “o melhor lateral do campeonato português”, pelo que uma eventual saída representaria “uma quebra muito grande” para o clube de Alvalade, ainda que ninguém seja insubstituível.

“O futebol é um jogo coletivo, estamos fartos de ver jogadores que são considerados insubstituíveis, mas que depois a força do coletivo consegue revolver os problemas. É natural que um jogador com a qualidade do Porro seja um desfalque, mas também dá oportunidade a jovens”, avança, em Bola Branca.

Na lista do Sporting para janeiro estará já a procura por um avançado. Questionado sobre o perfil ideal para a equipa de Rúben Amorim, José Eduardo é direto: “fácil, um que marque golos, mas quanto custa?”.

“O Sporting tem de aproveitar o Paulinho e o Jovane, eventualmente procurar uma oportunidade em mercados menos pesquisados”, explica, em entrevista à Renascença.