Tottenham quer Porro já em janeiro

O Tottenham estará interessado na contratação do lateral Pedro Porro, do Sporting, já no mercado de transferência de inverno.

A informação é avançada pelo jornal espanhol "AS", a direção dos "Spurs" quererá negociar a contratação do internacional espanhol por um valor a rondar os 30 milhões de euros.

Pedro Porro assinou em definitivo pelo Sporting no último verão. Tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O defesa de 23 anos é uma das figuras do Sporting e está a realizar a melhor época da carreira em contribuições de golo. Porro leva já um golo e oito assistências em 20 jogos disputados esta temporada. Estreou-se a marcar na Taça da Liga, frente ao Marítimo.

O Sporting defrontou o Tottenham esta época na Liga dos Campeões e Porro terá impressionado Antonio Conta. Para a posição, os "Spurs" têm Matt Doherty, Djed Spence e Emerson Royal no plantel.

Para além de Porro, Rúben Amorim tem Ricardo Esgaio e o regressado Gonçalo Esteves como opções para o lado direito da defesa.