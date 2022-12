Eduardo Barroso acredita que o Sporting ainda pode ser campeão

Eduardo Barroso considera que o Sporting ainda pode lutar pelo título de campeão nacional, apesar da desvantagem de 12 pontos para o Benfica.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo presidente da mesa da Assembleia Geral assume que assinava já o segundo lugar no campeonato, mas não esconde o desejo de que a equipa de Alvalade chegue ao topo.

"Há uma certa esperança de que as coisas fiquem mais equilibradas. O segundo lugar está perfeitamente ao alcance do Sporting e é por isso que nos temos de bater. Depois de estar em segundo lugar, logo se vê se é possível chegar ao primeiro. Não será fácil lá chegar, tomara eu ficar em segundo lugar, e isso compro já. Mas ver ver como o Benfica reage a este pós-Mundial, porque se perder em Braga e o Sporting vencer na Luz, o Sporting reentra na luta", assinala o antigo dirigente.



Para Eduardo Barroso, o Sporting faz uma exibição "à campeão" na goleada (5-0) ao Braga, que valeu o apuramento para a Final Four da Taça da Liga. Agora, é preciso dar tempo ao treinador para trabalhar.

"É um Sporting estabilizado, porque sabe que vai ficar com Rúben Amorim. Eu adoro Rúben Amorim, porque é um treinador de grande qualidade, e acho que o Sporting está a jogar melhor do que na época do titulo. O Rúben Amorim pediu aos sócios paciência e tempo e eu, como sendo um dos sócios mais antigos, dou-lhe toda a minha paciência: ele que esteja tranquilo e que faça o seu trabalho com calma", afirma.

Vencer a Taça da Liga e um desejo de Natal

Quanto à Taça da Liga, que vai ser decidida nos últimos dias de janeiro, Eduardo Barroso diz que seria muito importante para o Sporting vencê-la.

"O Sporting não pode pensar que já está na final, porque as meias-finais são importantes. Mas se for à final deverá ser com o FC Porto, e queria que o Sporting vencesse, até por que demonstrava que tinha equipa para o FC Porto na luta pelo segundo lugar no campeonato", considera.



Eduardo Barroso elogia, ainda, Paulinho, de quem gosta "imenso" desde que chegou ao Sporting: "Achei sempre que era uma estupidez as críticas que lhe eram feitas. Nos jogos anteriores a bola não entrava."

Com o mercado de janeiro a chegar, o antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting revela um desejo: que os leões contratem o espanhol Fran Navarro, ponta de lança espanhol do Gil Vicente.

"Gostava de vê-lo no Sporting, porque poderia ser um bom complemento ao Paulinho. Gosto muito do Fran Navarro", destaca Barroso.