Rúben Amorim valoriza os zero golos sofridos acima dos cinco marcados

Rúben Amorim valoriza mais o facto de a baliza do Sporting ter ficado a zero do que os cinco golos marcados ao Braga, esta segunda-feira, numa goleada (5-0) que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Sporting salientou que a sua equipa já tinha começado outros jogos com várias oportunidades e que a diferença é que "desta vez entrou".

"Nem de perto nem de longe a diferença das equipas é esta. Criámos oportunidades, conseguimos marcar, mas principalmente fomos muito competentes a defender. Na segunda parte não conseguimos manter o ritmo e gerimos. Isso também preocupa o treinador. As ocasiões já estávamos a criar, mas para mim o mais importante é não termos sofrido golos. Temos sido muito competentes a defender, estamos mais rigorosos", vincou.

Amorim é defensor de Paulinho, contudo, desta feita, salienta que "dá para fazer mais" e que o avançado devia ter bisado: "Dá para os dois lados. Quando faz um jogo destes também lhe digo o que quero dele."

Entra Braga (uma) e Sporting (duas), Rúben Amorim conquistou as três últimas edições da Taça da Liga. Um dos segredos é ter boas equipas. Outro é esquecer o que já passou.

"O que está para trás não conta, queremos é vencer mais uma Taça da Liga", declara o treinador leonino, que, para o Natal, não pede jogadores: "Pediria tempo e paciência aos adeptos e o apoio deles."