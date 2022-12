Litos: "Sporting dá-se bem com equipas que atacam"

O desafio desta noite em Alvalade, entre Sporting e Sporting de Braga, definirá o primeiro clube que passará à "final four" da Taça da Liga, que o Sporting detém à duas temporadas consecutivas.

Litos, antigo médio e capitão leonino, tal como Rúben Amorim, também considera este jogo perigoso, embora considere que o "Sporting se dá bem com equipas que atacam". Pela frente, os lisboetas terão um adversário que "está muito bem e com extraordinários jogadores", mas também que gosta de atacar, pelo que antevê um jogo com golos. Não tantos, no entanto, como o do último jogo entre as duas equipas, no início do campeonato, que terminou com empate a três.

"As equipas agora estão com maior conhecimento do que pretendem e os erros serão menores, e quem cometer mais será eliminado", afirma a Bola Branca o ex-jogador que também fez uma temporada em Braga, em 1994/95.

A importância deste embate sobe de tom em Alvalade, até porque a época não está a correr bem aos leões. Litos sublinha que "não há muita coisa para conquistar", depois da saída da Taça de Portugal e da classificação no campeonato, onde o importante será "alcançar um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões".

Para o ataque, o Sporting vai contar com um Paulinho "mais confiante", depois de ter marcado cinco golos, nos últimos três jogos. "O descanso que lhe têm dado na imprensa e nas redes sociais" é apontado por Litos como um dos motivos que ajudou o ponta de lança a regressar à boa forma. O treinador admira a forma como Paulinho sempre se dedicou à equipa e como tem contribuído.

O Sporting-Sporting de Braga, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, começa às 20h15, com arbitragem de Luís Godinho e Hugo Miguel no VAR. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.