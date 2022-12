Braga e Sporting jogam pela primeira vaga na "final four" da Taça da Liga

Sporting e Sporting de Braga abrem, esta noite, o quadro dos quartos de final da Taça da Liga, na luta pela primeira vaga na "final four" da competição, que se realiza em janeiro.

Frente a frente, em Alvalade, estarão os dois clubes que venceram as últimas cinco edições da competição: o Sporting venceu quatro, inclusive as duas últimas, o Braga venceu uma.

O Sporting, vencedor do Grupo B, ganhou os três jogos da fase de grupos e está na melhor série de resultados da temporada, com cinco vitórias consecutivas. A equipa de Rúben Amorim tem apresentado, igualmente, grande eficácia defensiva e ofensiva: 13 golos marcados e zero sofridos, nos últimos três jogos.

Tal como os lisboeta, o Braga também está num bom momento: cinco vitórias seguidas, triunfos nos três jogos da fase de grupos, com seis golos marcados e zero sofridos, nos últimos três jogos.

Para desafio de logo, às 20h15, Rúben Amorim não conta com St. Juste, Neto, Daniel Bragança e Morita, lesionados. Ricardo Horta, que regressou do Mundial com problemas físicos, está recuperado e será uma das apostas no 11 do Braga.

As duas equipas encontram-se pela segunda vez esta época, depois do empate a três golos na 1.ª jornada do campeonato. O Sporting-Sp. Braga, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, está marcado para as 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.