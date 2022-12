Rúben Amorim. “Nível vai subir, mas estamos preparados”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma a titularidade de Adán e a ausência de Morita do “jogo extremamente difícil” contra o Sp. Braga para a Taça da Liga.

Sobre o guarda-redes espanhol, Rúben Amorim não deixa dúvidas: “O Adán vai ser titular neste jogo. Não é a defesa que tem levado golos, é a equipa toda. Começa lá na frente”.

Já quanto a Morita, que esteve no Mundial do Qatar, o técnico leonino confirma a ausência do japonês: “O Morita está fora deste jogo e cada um tira as suas ilações deste fator. O Morita ainda não está apto para jogar”.

Em relação ao adversário desta segunda-feira, o Sp. Braga, Amorim refere que uma das receitas é “ser mais pressionantes”.

“É muito importante não sofrermos golos, porque criamos sempre oportunidades para ganhar o jogo. Não sofrendo, estamos sempre mais perto de vencer. É também parte da identidade desta equipa. Estamos num bom momento nesse aspeto”, refere.

No entanto, o técnico leonino alerta: “Vamos encontrar dificuldades maiores neste jogo com o Sp. Braga devido à profundidade do Vitinha e do Banza. Se jogar o Abel Ruiz é um jogador mais de ligação, o Horta é muito forte a aparecer e o Iuri é muito forte à entrada da área. O nível vai subir, mas estamos preparados”.

Rúben Amorim mantém os elogios aos arsenalistas: “O Sp. Braga é uma equipa muito forte, está à nossa frente no campeonato. Portanto, o nível vai aumentar. Vai ser um jogo extremamente difícil. É um jogo para decidir quem passa e isso é sempre perigoso. Aprendemos muito no primeiro jogo em Braga e somos melhor equipa. O Sp. Braga também melhorou e continuou a sua caminhada, tem feito um excelente campeonato”.

A partida entre Sporting e Sp. Braga está marcada para esta segunda-feira, a partir das 20h15. Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao minuto em rr.sapo.pt.