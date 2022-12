"Paulinho beneficiou da nova ideia de jogo de Rúben Amorim"

Paulinho é o nome do momento no Sporting. O avançado fez um "hat-trick" em meia hora frente ao Marítimo e marcou mais na Taça da Liga do que nos últimos nove meses. Ouvido por Bola Branca, Luís Lourenço, antigo jogador dos leões explica que o facto de Rúben Amorim ter utilizado outra ideia de jogo beneficiou Paulinho.

"O Paulinho está num processo ascendente de melhoria na finalização, mas o facto de a equipa técnica ter trabalhado outra ideia de jogo durante a paragem para o Mundial, e de Rúben Amorim a ter utilizado nos últimos jogos, beneficiou muito o Paulinho. Agora vamos ver se essa ideia se vai manter, para que ele possa dar nas vistas como tem dados nos últimos encontros", deseja.

O Sporting vai defrontar o Sporting de Braga nos quartos de final da Taça da Liga e Lourenço espera um jogo difícil para as duas equipas, garantindo que os leões tudo vão fazer para estar na "final four" da prova.

"Vai ser um jogo difícil, como é sempre um encontro entre o Sporting e o Braga. O Braga está em crescendo e o Sporting está moralizado com a quinta vitória consecutiva, e vai querer estar na "final four" da Taça da Liga, prova que quer voltar a conquistar", afirma.

Os leões estão atrás do Braga na I Liga, saíram já da Taça de Portugal e nas competições europeias caíram para a Liga Europa. No entanto, Lourenço defende que esta terceira prova do nosso calendário não salva a época. Nem a equipa pensa assim.

"Não acredito que na cabeça dos jogadores e do treinador, esteja a ideia que podem salvar a época com a Taça da Liga, mas é um título que querem ganhar. É verdade que as coisas estão difíceis, mas o Sporting tem de pensar jogo a jogo em todas as competições que está e tentar vencer, porque as contas fazem-se no fim", conclui.

O Sporting defende o título conquistado na temporada passada em Leiria. O jogo com o Sporting de Braga, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, é na segunda-feira, às 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.