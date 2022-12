Sporting - Marítimo sem adeptos

O jogo entre Sporting e Marítimo, para a Taça da Liga, vai realizar-se sem adeptos nas bancadas.

O mau tempo na região de Lisboa levou a organização e os clubes a tomarem esta decisão, confirma a equipa de Alvalade.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo, depois de articulação directa com a Proteção Civil, vêm informar que o jogo desta noite, a contar para a terceira jornada da Taça da Liga, por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades durante o dia de hoje", lê-se no comunicado dos leões.



O Sporting adianta ainda que "irá ressarcir o valor do jogo aos seus sócios e adeptos e que informará nos próximos dias".

A partida está marcada para as 20h45.