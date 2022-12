Rúben Amorim. “A Taça da Liga não salva nada”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reafirma que a eventual conquista da Taça da Liga não salva a época.

"É importante ganhar todos os jogos, a Taça da Liga não salva nada, é mais um objetivo. O campeonato é mais importante para nós porque há o aspeto Liga dos Campeões, nem que seja a pré-eliminatória”, refere Rúben Amorim.

O técnico dos leões reafirma: “Enquanto houver campeonato queremos lutar pelo campeonato e também por ganhar em todos os jogos. Esse é o nosso principal objetivo".

O Sporting goleou o Marítimo por 5-0 e garantiu a qualificação para a próxima fase da Taça da Liga. Amorim mostrou-se contente, mas lembra as especificidades da partida.

"Esperamos sempre [marcar cedo], mas obviamente que ajudou no jogo, quando marcamos um golo [cedo] depois torna-se tudo mais fácil e ficamos mais confortáveis. Já era um jogo difícil para o Marítimo, que para além da saída do treinador já não tinha ambições na Taça, então é ter noção do contexto e não mais que isso”, referiu.

Apesar disso, o líder leonino não deixou de elogiar os seus jogadores: “Muita qualidade da equipa, a levar o jogo muito sério, mas também ter noção do contexto em que aconteceu este jogo".

Nota especial para Paulinho, Jovane e Mateus Fernandes. “O Paulinho tem vindo a crescer na qualidade de jogo, depois os golos são um extra nos avançados e são importantes para a confiança. Vive um bom momento, tem de continuar para manter este nível todo o ano. O Jovane saiu não porque estava a jogar mal, mas porque estava a jogar bem, mas tem um limite de tempo e nós temos de precaver isso. Mateus Fernandes sentiu dificuldades no fim, fez um excelente jogo. O ritmo é completamente diferente e temos de ter isso em atenção. A qualidade está lá, cada vez mais entende aquilo que queremos dele, mas mesmo um jogo com um ritmo mais baixo como o próximo na Taça da Liga, ele acabou o jogo em dificuldades”.

Na próxima eliminatória, o Sporting vai defrontar o Sp. Braga.

"Um jogo completamente diferente, uma equipa que é difícil de parar porque são muito objetivos no jogo. Tivemos muitas dificuldades no primeiro jogo contra eles. Obviamente estamos melhores, o Sp. Braga tem vindo a fazer um bom campeonato e está melhor do que nós no campeonato”, disse.