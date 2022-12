Realização do Sporting-Marítimo em risco devido ao mau tempo

De acordo com o jornal " Record ", a Liga Portugal mantém o encontro marcado, ao passo que os clubes aguardam indicações.

"Se se validar essa situação, a Liga Portuguesa de Futebol irá tomar as medidas preventivas face ao jogo", informou André Fernandes. Se houver alguma alteração, a Proteção Civil dará nota disso, garantiu ainda.

No ponto de situação sobre o mau tempo, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que está a ser avaliado se há condições para a realização do jogo em Alvalade, marcado para 20h45 desta terça-feira.

Está em risco a realização do Sporting-Marítimo, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga, devido ao mau tempo.

O estado do tempo vai agravar-se nas próximas horas e a Proteção Civil colocou 17 distritos em estado especial de nível laranja. Só Bragança não está incluída. Entre as 00h00 e o meio-dia desta terça-feira, foram registadas 1.463 ocorrências em Portugal Continental, a maioria inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

O distrito de Lisboa é o mais atingido pelos efeitos do temporal, com 848 ocorrências e muitas vias condicionadas. Santarém, Portalegre Évora e Setúbal são as outras zonas mais afetadas pelo mau tempo.

O estado do tempo deverá agravar-se a partir das 13h00/14h00 e até às 18h00 desta terça-feira, de acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera.

A Proteção Civil decidiu também acionar os Planos Especiais de Emergência para Cheias nas bacias do Tejo e do Douro, e tem em curso um reforço de meios para a zona de Lisboa. Foram solicitados equipamentos de alta bombagem, acrescentou André Fernandes.