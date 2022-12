Rúben Amorim quer bater Rio Ave para regressar à normalidade de vitórias consecutivas

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer que a equipa vença o quarto jogo consecutivo, frente ao Rio Ave, para a fase de grupos da Taça da Liga.

O jogo pode praticamente carimbar a presença nos quartos de final da Taça da Liga, mas o mais importante para o treinador é ver a equipa a melhorar.

"É um jogo decisivo. Não fica nada decidido já, mas queremos jogar bem. O Rio Ave é uma equipa com boas dinâmicas, tem pontapés de baliza onde conseguem finalizar jogadas. Têm um treinador do qual gosto muito. Temos de ter atenção às características de uma equipa que está a crescer. Temos de ganhar e ir para quarta vitória consecutiva. Já tivemos longas séries de vitórias no ano passado e temos de voltar a esse normal. Queremos jogar e estou entusiasmado para ver a equipa", diz.

O vento pode ser um fator que pode mexer com o jogo em Vila do Conde: "O campo é difícil, não sei se vai estar vento, que muda bolas batidas na frente e as bolas paradas. É decisivo, mas há coisas maiores, que é a equipa jogar bem, ganhar jogos consecutivamente e não sofrer golos".

Fatawu, Coates, Morita e Ugarte terminaram participação no Mundial. Amorim explica a reintegração dos "mundialistas".

"Morita ainda vai estar a recuperar uns dias, o Coates fez alguns jogos e só vem na quinta-feira, já depois do jogo. Ugarte veio mais cedo, precisa de minutos e vai ser convocado. É uma preocupação porque esteve parado. Temos de voltar a construir o Ugarte", explica.

Rúben Amorim renovou contrato com o Sporting até 2026 e gostaria que o clube chegasse "a um ponto em que se possa manter os jogadores. Tenho uma ideia muito clara e que parte daí".

"Quando renovo pelo Sporting é porque gosto de estar cá. Ainda falta um longo caminho para percorrer, mas quero ser parte importante para que o Sporting se torne nesse clube de manter os melhores jogadores. Gosto é de estar no Sporting, trabalhar com gente como o Hugo Viana, e isso às vezes tem mais valor do que outras coisas e querer vivenciar outras realidade", termina.

O Rio Ave-Sporting joga-se nesta quarta-feira, às 20h30, com informações na Renascença.