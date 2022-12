O Sporting treinou este sábado, com três baixas no plantel. Jeremiah St. Juste, Luís Neto e Daniel Bragança foram os ausentes do apronto.

Para compensar as ausências, entre lesionados e jogadores do Mundial, Rúben Amorim chamou três jovens: João Muniz, Etienne Catena e Martim Marques.

Os leões preparam o jogo contra o Rio Ave para a Taça da Liga e voltam a treinar este domingo.

A partida está marcada para a próxima quarta-feira, a partir das 20h30.