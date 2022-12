St. Juste sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo

Jeremiah St. Juste, defesa-central do Sporting, sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo, segundo anunciou o Sporting.

O holandês de 26 anos ficou fora do jogo com o Farense, para a Taça da Liga, e os leões oficializaram a sua lesão no boletim de treino, depois de Rúben Amorim já ter mencionado a lesão jogador na antevisão da partida.

Os titulares da goleada por 6-0 ficaram no ginásio e fizeram apenas recuperação. Luís Neto e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico.

Para compor o grupo, o Sporting explica que Amorim chamou vários jovens ao treino.

O plantel goza folga na sexta-feira e volta aos trabalhos no sábado, às 10h00. O próximo jogo do Sporting é no dia 7 de dezembro, em casa do Rio Ave, para a Taça da Liga.