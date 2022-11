Sporting estreia-se na Taça da Liga com receção ao Farense

O Sporting regressa à competição, com a estreia na Taça da Liga em futebol, em jogo diante do Farense no Estádio José Alvalade, no qual inicia a defesa do troféu que conquistou nas duas últimas épocas.

Depois de duas semanas e meia sem jogos oficiais, com a paragem na I Liga devido ao Mundial 2022 no Qatar, o Sporting volta à ação, num jogo em que não terá os mundialistas Coates e Ugarte (Uruguai), Morita (Japão) e Fatawu (Gana).

Na Taça da Liga, competição que já venceu quatro vezes (2021/22, 2020/21, 2018/19 e 2017/18), o Sporting integra o grupo B, com os primodivisionários Rio Ave e Marítimo, além do Farense, 11.º classificado na II Liga.

O jogo de hoje entre Sporting e Farense (20:45) antecede a receção na quinta-feira do Marítimo ao Rio Ave (17h00).

A Taça da Liga é um objetivo da época para os leões, que no campeonato seguem em quarto lugar, a 12 pontos do líder Benfica, e na Taça de Portugal foram eliminados na estreia, na terceira eliminatória, pelo Varzim.

A competição compreende oito grupos, cujos vencedores se apuram para os quartos de final, com jogos já a disputar após o Mundial 2022 do Qatar, na semana que antecede o natal.