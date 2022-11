Varandas e a renovação de Amorim. "É um dia muito feliz para o Sporting"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, diz que a renovação de Rúben Amorim até 2026 demonstra que, hoje em dia, o clube tem "rumo".

Em declarações à Sporting TV, Varandas diz que este "é sobretudo um dia muito feliz para o Sporting".

"Esta renovação demonstra muito com hoje se trabalho no Sporting: com discrição, com eficácia, com rumo. Muito feliz por termos a contrato até 2026 um dos melhores treinadores do mundo. Muito feliz porque vamos continuar a fazer crescer o Sporting", salienta.

A renovação de Rúben Amorim pelo Sporting até 2026 foi anunciada pelo próprio, no podcast "ADN de Leão", e confirmada pelo clube em comunicado à CMVM.