Gonçalo Esteves regressa ao Sporting. "Tem de voltar a casa"

Gonçalo Esteves está de regresso ao Sporting. O anúncio foi feito pelo treinador Rúben Amorim, depois de um empréstimo sem sucesso ao Estoril.

O jovem lateral de 18 anos fez apenas quatro jogos na primeira metade da época, num total de 186 minutos. Amorim reforça confiança e esperança no talento de Esteves. que "vai ter de trabalhar muito para jogar".

"O Gonçalo Esteves vai voltar. É responsabilidade nossa. Acreditamos muito nele. Não está a conseguir jogar e tem de voltar a casa. Damos uma grande oportunidade aos jogadores e eles têm de dar o máximo. Jogar aqui é muito difícil. Temos de melhorar para onde mandar os jogadores, se calhar para uma segunda liga. Falei com os pais. Vai voltar para o Sporting. Se já o coloquei no primeiro ano, acredito muito nele. Depende mais dele do que do treinador. Vai ter de trabalhar muito para jogar", disse.

Para a sua posição, o Sporting tem Pedro Porro e Ricardo Esgaio à disposição.

Esteves trocou o FC Porto pelo Sporting no ano passado. Somou 10 jogos na equipa principal antes de sair por empréstimo neste verão, sem sucesso.

No Estoril, o titular na lateral-direita tem sido Tiago Santos, de 20 anos, que assumiu a titularidade esta época na equipa de Nélson Veríssimo.