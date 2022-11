Amorim aprova Taça da Liga durante Mundial. "Não concordaria com uma paragem por inteiro"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, gosta que a Taça da Liga seja disputada durante a pausa para o Campeonato do Mundo.

Em conferência de imprensa antes do jogo frente ao Farense, da primeira jornada, o técnico leonino acredita que foi uma boa solução por parte da Liga de Clubes.

"Não há nada melhor do que ter tempo para treinar com jogos. Não concordaria com uma paragem por inteiro. Seria uma segunda pré-época sem jogos. Tendo este Mundial, temos esta competição para preparar o futuro. Penso que é uma boa solução. Os jogadores tiveram tempo para descansar. Vejo com bons olhos estes jogos", diz.

O Sporting está a realizar uma temporada aquém das expectativas, no quarto lugar do campeonato, fora da Taça de Portugal e relegado para a Liga Europa após terceiro posto na Liga dos Campeões. Amorim diz que a pausa foi boa para a equipa.

"As duas semanas foram muito boas. Os jogadores tiveram oportunidade de relaxar. Tivemos tempo para treinar os princípios. Os jogadores voltaram das seleções, mas também para os outros, que tinham jogos, mas pouco treino. O St. Juste está em dúvida. Vamos ver, levou uma pancada no joelho. Ainda assim, melhorou os índices dele", diz.

Pela frente estará o Farense, segundo classificado da II Liga: "São candidatos a subir. O treinador trabalha bem a linha defensiva. Os jogadores da frente são referências ofensivas. Conhecemos bem o Farense. É uma competição que queremos ganhar. Queremos vitórias consecutivas", termina.

O Sporting-Farense joga-se esta quarta-feira, às 20h45. Marítimo e Rio Ave são as outras equipas do grupo B da Taça da Liga.