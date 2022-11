Paulinho: "O que tem faltado é a bola entrar"

Paulinho, avançado do Sporting, acredita que o que tem faltado aos leões esta época é "a bola entrar". A equipa de Rúben Amorim vive uma temporada aquém das expectativas e está no 4.º lugar da I Liga, a 12 pontos do líder Benfica.

Numa sessão de autógrafos em Alcochete, o internacional português diz que o que falta "é a bola entrar, não há muito mais a dizer. Temos de treinar, trabalhar para isso, é isso que andamos a fazer".

O avançado de 30 anos quer que o Sporting encare a Taça da Liga como se do campeonato se tratasse.

"Estamos a treinar, temos de encarar agora a Taça da Liga como se fosse o campeonato, temos de ganhar. Mas mesmo assim, é estranho não termos os nossos colegas todos e ao mesmo tempo haver uma competição como um Mundial a decorrer", diz.

Ainda assim, Paulinho assume que a pausa "pode ser boa porque temos mais tempo para treinar, mas também estávamos a viver um crescendo. Agora parando, vamos ter tempo para treinar, para melhorar e temos de continuar".

Já na terceira época em Alvalade, Paulinho ainda não convenceu totalmente os adeptos do Sporting. O avançado é o jogador mais caro da história do clube, mas garante que sente o apoio dos adeptos.

"Sinto-me é muito acarinhado no Sporting, mesmo quando marquei agora os golos que foram anulados pelo VAR, o estádio acabou por demonstrar o carinho que tem por mim. É isso que sinto, somos todos acarinhados", termina.

Esta época, Paulinho leva dois golos e três assistências em 14 jogos disputados pelo Sporting.