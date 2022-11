Varandas. “Clubes que não forem bons a formar não vão andar na Champions”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, reforça a obrigação de os clubes portugueses venderem futebolistas para terem receita e continuarem competitivos nas provas europeias.

"Neste momento, como o sistema do futebol está montado, não temos outra hipótese de competir com os cinco principais campeonatos europeus se não vendermos jogadores. É uma obrigação”, disse o líder leonino, na conferência “Thinking Football”, no Porto.

Varandas acrescenta: “É difícil o adepto entender certas coisas, mas no dia em que os 'grandes' deixarem de vender, não terão hipóteses de andar na Champions".

Num painel sobre a "aposta na formação", o presidente do Sporting lembra que desde que chegou priorizou o "investimento" na "academia de Alcochete, no Estádio José Alvalade, na transformação digital e no crescimento da marca".

"Em outros campeonatos, a formação pode ser um gosto, um prazer ou uma opção. Para nós, é uma questão de sobrevivência e por isso somos muito bons nisto. Os clubes que não forem bons a formar não vão andar na Champions. Aquilo que nos faz resistir num país mais afastado da União Europeia é produzirmos e vendermos jogadores", acrescentou.