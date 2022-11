Varandas foi "lúcido e sem populismo fácil". Renovação de Amorim é "desejo da maioria"

Rui Barreiro, antigo elemento do Conselho Leonino, concorda com as críticas de Frederico Varandas à convocatória da seleção nacional, sem jogadores do Sporting.

O presidente do Sporting, em entrevista à RTP, deu exemplo de João Mário, que não foi chamado enquanto campeão pelos leões, mas está agora na lista do Mundial do Qatar. A Bola Branca, o antigo conselheiro leonino, concorda com o presidente do Sporting e acrescenta nomes.

"Para além do Gonçalo Inácio e do Pedro Gonçalves, também falaria no Nuno Santos. Não há ninguém semelhante na seleção nacional. Acho que esteve bem em chamar à atenção para a ausência de jogadores do Sporting. O João Mário é um excelente exemplo. É incompreensível que ele campeão não fosse selecionado e passasse a ser depois de mudar de clube. O mesmo com o Gonçalo Inácio que desde os 18 anos joga pela equipa principal e não ainda não é internacional A", diz.

Rui Barreiro, outrora crítico da gestão do atual presidente, assinalou como positiva a intervenção pública do dirigente, incluíndo no tema Cristiano Ronaldo, que muitos desejam ver regressar ao clube.

"Acho que Cristiano Ronaldo foi bastante mal tratado nesta sua passagem pelo Manchester United. Quando ao resto, acredito que o Sporting queira respeitar o United, mas Ronaldo é um símbolo do Sporting, de Portugal e do futebol mundial. É um orgulho ter saído da nossa academia", explica.