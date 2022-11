“Rúben Amorim não vetou contratação de Cristiano Ronaldo, nunca esteve em cima da mesa”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garante que a "nunca existiu rigorosamente nada [sobre eventual contratação de Cristiano Ronaldo]. Não vou alimentar nenhuma novela".

Em entrevista à RTP3, Frederico Varandas diz que Rúben Amorim "não vetou". "Nunca esteve em cima da mesa [a contratação de CR7]"-

Sobre o técnico dos leões, Varandas reafirma que Rúben Amorim é "um dos melhores treinadores do mundo, tem contrato até 2024, vai cumprir e já transmiti o que queremos para lá de 2024". "Há três anos paguei 10 milhões, hoje pagaria 15 milhões".

O líder leonino concede, no entanto, que qualquer dia Amorim irá "treinar um grande".

O Sporting está a 12 pontos do Benfica na liderança do campeonato. "Existe crise de resultados, mas não há crise de qualidade do processo de trabalho. Jogamos como equipa grande", garante Frederico Varandas.

Varandas lembra que "o Sporting não está a desculpar-se das derrotas com a arbitragem". "Há este silêncio porque o Benfica está em primeiro lugar", refere.

Sobre o plantel, o presidente do clube de Alvalade "não duvida da qualidade do grupo, mas não temos sido eficazes e temos de resolver esse problema".

Questionado sobre a venda de Matheus Nunes, Varandas lembra que "o Sporting tinha de assegurar 80 milhões de euros em vendas por causa do fair-play financeiro".

Na entrevista ao canal público, o presidente dos leões afirma: "O Sporting não tem responsabilidade de ser campeão e não exijo isso ao meu grupo quando se vê o investimento que outros clubes fazem".

"Nunca vou hipotecar o futuro do Sporting por uma candidatura ou mandato. Se for preciso, caio", garante. "Formação e sustentabilidade, não há volta a dar, mas competitivas" [no futebol ou nas modalidades].

Falando sobre a JuveLeo: "Não desisti de ninguém que queira bem ao Sporting. Não tenho nada contra nenhuma claque, mas ninguém está acima do clube".

Já quanto à seleção, o líder leonino lamenta que não esteja nenhum jogador do Sporting na Seleção. "Não consigo concordar com o facto de dois jogadores do Sporting não estarem na Seleção: Gonçalo Inácio e Pote".