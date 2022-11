Sporting com acordo para contratar médio argentino

O Sporting terá chegado a acordo com o Rosario Central para a transferência de Mateo Tanlongo, médio de apenas 19 anos de idade.

A informação foi avançada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo jornal "Record".

Mateo Tanlongo será reforço a custo-zero, uma vez que termina contrato com o Rosario Central no fim de 2022. Atlético de Madrid e Brighton terão sondado o jogador, que rejeitou renovar contrato com o Rosario Central.



Apesar dos 19 anos de idade, a estreia na equipa principal remonta já a 2021. Esta época, somou 29 partidas no clube que ocupa o 20.º posto da primeira divisão argentina. Tanlongo é internacional sub-20 pela Argentina.

O Sporting perdeu dois médios este verão, com as saídas de João Palhinha e Matheus Nunes. Hidemasa Morita e Sotiris foram contratados, mas Rúben Amorim tem tido dificuldades no meio-campo, devido à lesão de Daniel Bragança que limitou ainda mais as opções.