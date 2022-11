"Sporting merece pelo menos um jogador nos convocados para o Mundial"

Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting, nomeia Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio como favoritos a uma presença no Mundial 2022.

Na última convocatória, para a Liga das Nações, "não foi ninguém, mas isso não invalida que não possa ir agora", defende Manuel Fernandes, em entrevista a Bola Branca, na antecâmara do anúncio dos convocados.

“O Pedro Gonçalves é sempre um jogador convocável. Esteve muito bem no início da época, agora baixou um pouco, mas a qualidade está lá. O Gonçalo Inácio o mesmo, é um esquerdino que joga há três anos a titular indiscutível no Sporting”, explica o antigo jogador do Sporting.

Para Manuel Fernandes, o Sporting “merece” ter um jogador entre os escolhidos de Fernando Santos. Pedro Gonçalves faria todo o sentido, até pela lesão de Diogo Jota, defende o antigo avançado.

“Joga da esquerda para dentro e foi o melhor marcador há dois anos. É um jogador que pode fazer aquilo que o Jota fazia. Finaliza e assiste bem. Pode ser convocado”, diz, nesta entrevista à Renascença.

"Sporting sempre foi prejudicado na seleção"

Manuel Fernandes deixa, ainda, um lamento: “O Sporting foi sempre prejudicado em relação aos outros clubes, nas seleções.”

Por exemplo, sublinha o facto de “nunca ter jogado com Rui Jordão”, antigo ponta de lança goleador do Sporting, na seleção nacional.

“Os jogadores, quando são bons, são sempre bons, independentemente do momento das equipas. Já vi equipas muito mal e os seus jogadores não deixaram de ir à seleção”, critica Manuel Fernandes.

Fernando Santos divulga a convocatória para o Mundial do Qatar esta quinta-feira, a partir das 17h30. A Renascença acompanhará o anúncio e a conferência de imprensa do selecionador na antena e em rr.sapo.pt.