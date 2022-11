Rúben Amorim até ao fim no Sporting. "Eu não abandono os rapazes"

"Não podemos dar passos atrás, porque temos ser dominadores. Ganhar chega no início, depois só ganhar não chega. Este é o caminho certo. Temos de melhorar, defendendo com menos jogadores. Tivemos mudança de jogadores, e jogadores importantes, e não temos tempo para treinar. Estou desejoso de que venha paragem, mas não vamos dar passos atrás, porque isso só vai criar insegurança nos jogadores", refere.

É dentro desta coerência que explica que não faz sentido dar um passo atrás e solidificar a equipa defensivamente. No ano do título, os leões eram menos dominadores, mas mais eficazes. A ditadura dos resultados, contudo, não pode estancar a evolução que o treinador quer ver no clube.

As razões para o mau momento continuam sob investigação, mas fica a convicção de que não pelo tamanho do plantel que os resultados não estão a aparecer: "Sempre tivemos plantéis curtos e deu sempre para tudo. Estamos a fazer o mesmo trabalho. Estamos a ter algum azar. Somos uma equipa grande e quando perdemos tudo aumenta, o stress, a ansiedade, mas fazemos o mesmo trabalho":

"Vou ser treinador do Sporting pelo menos até ao final da época. Sou responsável. Em primeiro lugar está o clube. Seria fácil para mim sair, por os resultados não serem bons. Mas só iria criar instabilidade, abandonava os meus jogadores numa fase difícil. Quero fazer jus ao apoio que tenho sentido dos adeptos. Assumirei as minhas responsabilidades, fiquemos em 10.º, 11.º lugar. No fim da época, aí sim, reunimos para decidir. Até ao fim do ano eu não vou abandonar os rapazes", assegura o técnico, em conferência de imprensa.

A paragem do campeonato, para os jogos do Mundial, é mesmo determinante no planeamento de Rúben Amorim, que aí terá mais tempo para refletir e trabalhar com a equipa. Nessa altura, o treinador também vai dedicar-se a uma avaliação sobre que ação terá o Sporting no mercado de janeiro.

A 12 pontos do primeiro classificado na I Liga, afastado da Taça de Portuga e fora da Liga dos Campeões, o Sporting tem ainda objetivos concretos para alcanaçar: terminar o campeonato num dos três primeiros lugares, de acesso à Champions, a Taça da Liga e a Liga Europa.

Na decisão de atacar o mercado irá pesar, explica Rúben Amorim, o "timing" para investir. "A nossa ideia não é ir ao mercado. Não estamos a procurar um jogador, mas podemos optar por reforçar uma ou outra posição. O Neto vai estar parado e isso também pode mexer com o nosso comprotamento no mercado. Temos de reforçar algumas posições, mas de acordo com a época, também temos de pensar se o fazemos agora ou se deixamos para o próximo ano, porque enquanto clube estamos bem", observa.

Vitória de Guimarães "muito forte"

O primeirom desafio do Sporting, depois das derrotas com Arouca e Eintracht Frankfurt, é com o Vitória de Guimarães, já este sábado. Os minhotos visitam Alvalade com mais um ponto do que os leões e numa série de quatro vitórias consecutivas e sete jogos sem perder.

"Esperamos adversário muito forte, não tem a responsabilidade do jogo, vem de um bom momento, ao contrário de nós. Têm três jogadores muito rápidos na frente e jogam num sistema igual ao nosso. Espero que sejamos dominadores, temos de controlar bem as saídas no Vitória, temos de ser melhores nas bolas paradas, porque temos tido problemas e temos de fazer golos", remata.



Morita está recuperado e volta a ser opção. Nuno Santos, que saiu na primeira parte com o Eintracht Frankfurt, não recupera a tempo do jogo e junta-se aos indisponíveis Luís Neto, Chico Lamba e Daniel Bragança.

O Sporting-Vitória de Guimarães, a contar para a jornada 12 da I Liga, é este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.