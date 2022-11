"Amorim e Varandas são responsáveis pelo mau momento do Sporting"

"Num clube grande como o Sporting, a partir do momento em que não há resultados procura-se sempre culpados. Isso é inevitável e ninguém se pode queixar, porque já sabe que as regras do jogo são essas. O Rúben Amorim faz parte do sucesso e do insucesso, e naturalmente que é um dos responsáveis, como ele já assumiu. O Rúben é um dos responsáveis, mas não é o único responsável pelo momento do Sporting", afirma.

Em entrevista a Bola Branca , o antigo jogador e dirigente do Sporting critica a estrutura leonina por ter mexido no plantel, que ficou mais fragilizado, e recorda que os resultados desportivos ditam sempre o futuro do treinador, pelo que Amorim pode ter os dias contados.

José Eduardo considera que o lugar de Rúben Amorim pode estar em risco e sublinha que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, já devia ter falado aos adeptos depois do desaire na Liga dos Campeões.

José Eduardo lamenta que o futebol do Sporting seja da exclusiva responsabilidade do treinador e que os dirigentes não tenham mantido o plantel que Rúben Amorim estruturou para esta temporada. O antigo jogador diz mesmo que o que os homens à volta do treinador fizeram ao plantel durante o verão foi um "desarranjo e não um arranjo".

"O futebol no Sporting está entregue a um só homem, que por acaso tem demonstrado muita competência, que se chama Rúben Amorim. Todos os outros são parceiros do Rúben Amorim, mas não são os protagonistas. Protagonista é o Rúben Amorim. Desconfio que houve interveniência do presidente do clube, do diretor desportivo e do diretor financeiro no desarranjo da planificação do plantel para esta época", critica.

Nestas declarações à Renascença, o antigo dirigente declara que Frederico Varandas, sendo o principal responsável do clube e, como tal, dos resultados desportivos, já deveria ter falado ao universo leonino.

"Essa é a responsabilidade dos dirigentes. Numa entidade, seja ela desportiva ou não, quando as coisas correm mal, o dirigente maior tem de aparecer publicamente, tem de tentar acalmar as hostes e criar um cenário de maior otimismo. Ter uma palavra de responsabilidade. O presidente não é uma pessoa muito comunicativa e, a partir desse momento, resguarda-se, mas, para quem está atento a esta temática, ele não deixa de ser o responsável, porque é o líder do clube", entende.

Proibido perder pontos até ao Mundial



José Eduardo olha para o futuro próximo do Sporting e conclui que é "fundamental" vencer os dois jogos antes da paragem do campeonato para o Mundial. O título está "algo longínquo, mas tudo é possível".

Depois do terramoto nas competições europeias, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães, no sábado, a contar para a 12.ª jornada do campeonato. Jogo que é obrigatório vencer, adverte José Eduardo.



"Depois de uma desilusão na Europa, o campeonato é a realidade que temos, porque ficámos na Europa menos valiosa. Espero que o Sporting consiga reagir e vença o Vitória de Guimarães", conclui.