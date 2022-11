Hidemasa Morita está entre os convocados do Japão para o Mundial 2022.

O médio do Sporting, de 27 anos, integra a lista de 26 convocados elaborada por Hajime Moriyasu e divulgada esta terça-feira. Vinte dos jogadores convocados alinham fora do Japão.

O Japão vai ter um particular antes do Mundial. Será frente ao Canadá, a 17 de novembro, no Dubai.

A seleção japonesa está integrada no grupo E do Mundial, juntamente com Alemanha, Costa Rica e Espanha.