Rúben Amorim: "Só pensaremos no empate nos últimos minutos"

Basta o empate ao Sporting, frente ao Eintracht Frankfurt, para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa joga com dois resultados, mas empatar só poderá entrar na cabeça dos jogadores nos últimos minutos, refere Rúben Amorim.

"Nem falamos em empate. Temos de vencer, porque também temos noção do momento que estamos passar, em que qualquer bola que vá à nossa baliza dá golo. Esse fator [o empate] só entrará na cabeça dos jogadores nos últimos minutos. Aí tem de entrar porque é uma forma de ler o jogo, porque jogaremos com dois resultados. Agora, no início do jogo seria um erro pensarmos em empatar. Se entrarmos a pensar em empatar, não passamos à proxima fase", sublinha o técnico leonino, em conferência de imprensa.

Se o Sporting tem dois resultados para gerir, os alemães chegam a Alvalade com um único caminho para chegar à próxima fase da Liga dos Campeões, que é a vitória. Se vencer, o Eintracht passa aos oitavos, qualquer outro resultado hipoteca essa possibilidade.

Nesse sentido, poderá ser uma equipa mais exposta, mas Rúben Amorim não extrai daí vantagem. O treinador do Sporting explica que o adversário mudou, em relação ao jogo da primeira volta, que o Sporting venceu (0-3). "Mudaram o sistema, desde o último jogo connosco. Voltaram às raízes da época passada, esperando um pouco pelo adversário. E marcam muitos golos", avalia.

Eintracht mudou, o Sporting não

O Sporting está na luta pelo apuramento na Champions, mas, entretanto, já foi afastado da Taça de Portugal e está a 12 pontos do primeiro lugar, no campeonato. Os resultados não têm sido bons, mas isso nunca levou Rúben Amorim a pensar trocar o sistema de três defesas.

"Penso mais em mudar o sistema quando estamos bem. Quando estamos mal temos de voltar às raízes. Nunca tive a ideia de mudar, porque é um sistema em que podemos fazer muitas coisas dentro dele", justifica.

Além disso, o treinador avalia que, apesar dos resultados, os adversários "estão com mais dificuldades em parar o Sporting". "Temos mais facilidade de criar ocasiões, mas não estamos a conseguir marcar. Controlamos melhor os ataques dos adversários, mas numa ou outra distração da equipa sofremos golos. Estamos a ter dificuldade em reagir ao mau momento", complementa para sustentar a ideia de que o problema não é o sistema.

Então qual é o problema? Uma questão que Rúben Amorim tem dificuldade em responder. No ataque, por exemplo, o treinador não sente que falte confiança, talvez, admite, "falte confiança na convicção".

"Há qualquer coisa no ar que se sente. No ano em que fomos campeões sentia-se que algo estava para acontecer. Agora não", comenta o treinador, que mantém a ideia de que "é possível dar a volta, a começar já pelo jogo de amanhã [terça-feira]".

O Sporting-Eintracht Frankfurt, para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta terça-feira às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.