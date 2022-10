Rúben Amorim avalia diariamente se é o treinador certo para o Sporting

Não há dia que passe sem que Rúben Amorim reflita sobre o seu futuro no Sporting. O treinador faz uma autoavaliação constante para determinar se é a pessoa certa para o clube e entre os vários critérios estão, naturalmente, os objetivos que são e os que não são atingidos. No entanto, explica, há muito para lá dos objetivos que tem de ser pesado.

Nesse sentido, realça, "passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões não muito na reflexão".

"Avalio todos os dias se sou a pessoa certa para o futuro do Sporting. Podemos falhar objetivos, mas todas as épocas começamos com novos objetivos. Passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões não mudam muito na minha reflexão. Diz mais do treinador quando somos uma equipa melhor e somos consistentes a ganhar às equipas que não têm os mesmos valores que nós, e não temos tido essa capacidade", refere.



"Na Liga dos Campeões vamos à luta com equipas que têm orçamentos maiores do que o nosso e isso não diz muito de uma equipa grande, diz de uma equipa talentosa, que pode ter bons momentos e não ter consistência. Nós estamos a falhar naquilo que é ser uma equipa grande, ter consistência. Estes jogos são uma espécie de extra, com objetivos", acrescenta.