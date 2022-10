Paulinho no relvado no último treino antes do Eintracht Frankfurt

Paulinho subiu ao relvado no último treino do Sporting antes do jogo com o Eintracht Frankfurt, marcado para terça-feira, às 20h00, e decisivo nas contas da Liga dos Campeões.

O ponta de lança esteve condicionado nos últimos dias, não jogou em Arouca, e, a julgar pelos primeiros 15 minutos do treino, a que os jornalistas tiveram acesso, estará disponível para a partida.

Luís Neto, Daniel Bragança e Morita estão lesionados e não entram nas opções. O Sporting está na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e um empate é suficiente para manter os leões em prova.

Em caso de derrota, o Sporting passa para a Liga Europa, se o Marselha não pontuar com o Tottenham. O Sporting-Eintracht Frankfurt, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é na terça-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.