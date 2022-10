Morita e Paulinho estão fora da visita do Sporting ao Arouca

Rúben Amorim confirma que Morita e Paulinho estão fora da deslocação do Sporting ao terreno do Arouca, a contar para a 11.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o treinador do Sporting explica a situação do médio japonês, que se lesionou frente ao Tottenham, na Liga dos Campeões, e do avançado português. Amorim deixa entender que Morita poderá falhar mais jogos.

"O Morita está fora e não sei por quanto tempo. O Paulinho está fora também. O Dani [Bragança] e o [Luís] Neto continuam fora. O [Ricardo] Esgaio volta. O St. Juste continua limitado no tempo, mas o resto do pessoal está pronto para o jogo", esclarece o técnico.

Vencer em Arouca ajuda com o Eintracht

Amorim afasta a ideia de gerir a equipa a pensar no Eintracht Frankfurt, embora admita trocar algumas peças. O treinador do Sporting considera que "a energia e a frescura física" serão decisivas frente ao Arouca.

"A gestão é feita em função de quais são os melhores jogadores para o Arouca, precisamos de estar muito frescos. Eles têm médios muito habilidosos, o David Simão e o Alan Ruiz, e três jogadores na frente que, se não segurarmos bem a bola, darão problemas. Estamos atrasados no campeonato e temos de apresentar os jogadores mais frescos", diz.

No entender de Rúben Amorim, se o Sporting não refrescar a equipa ou, por outro lado, se o fizer a pensar na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (que tem de empatar, pelo menos, para avançar para os oitavos de final), não ganhará "nem um jogo nem o outro":

"A melhor forma de preparar o jogo com o Eintracht é ganhar ao Arouca. A prioridade é o jogo com o Arouca. Este jogo é dos mais importantes, porque ajuda muito a vencer o próximo. Ganhando ao Arouca, fica muito mais fácil vencer o último jogo do grupo [da Liga dos Campeões]."

Sporting pressionado e Arouca "tranquilo"

Por outro lado, Rúben Amorim espera um Arouca tranquilo, pelo 11.º lugar na tabela classificativa, e "muito perigoso nas transições".

"Estas equipas, quanto mais vão ganhando pontos, e também vêem que as últimas classificadas estão a perder muitos pontos e a ter dificuldade em subir na tabela, mais tranquilidade ganham, mais se libertam da pressão dos pontos e melhor jogam. Contra os grandes, não têm responsabilidade e têm essa vantagem", sustenta.

O Arouca, 11.º classificado da I Liga, com 13 pontos, e o Sporting, quinto, com 19, defrontam-se no sábado, às 20h30, em Arouca. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.