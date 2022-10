Morita e Paulinho estão fora da visita do Sporting ao Arouca

Rúben Amorim confirma que Morita e Paulinho estão fora da deslocação do Sporting ao terreno do Arouca, a contar para a 11.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o treinador do Sporting explica a situação do médio japonês, que se lesionou frente ao Tottenham, na Liga dos Campeões, e do avançado português. Amorim deixa entender que Morita poderá falhar mais jogos.

"O Morita está fora e não sei por quanto tempo. O Paulinho está fora também. O Dani [Bragança] e o [Luís] Neto continuam fora. O [Ricardo] Esgaio volta. O St. Juste continua limitado no tempo, mas o resto do pessoal está pronto para o jogo", esclarece.

(em atualização)