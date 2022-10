Inter confirma. Sporting pede 30 milhões por ida de João Mário para o Benfica

O Inter de Milão anunciou publicamente que o Sporting exige 30 milhões de euros de indemnização, devido à ida de João Mário para o Benfica, depois de ter rescindido com os italianos.

"No dia 10 de agosto de 2022, o Inter recebeu uma reclamação de indemnização de 30 milhões de euros apresentada pelo Sporting em relação à transferência de João Mário para o Benfica, por faltar ativar uma cláusula a favor do Sporting no caso de uma transferência para qualquer outro clube participante no campeonato português", afirmou o clube italiano no relatório e contas.

O Inter defende que não é "responsável de qualquer violação contratual, está a examinar com os seus advogados a contestação e agir em defesa dos seus interesses".

O Sporting alega uma cláusula onde teriam prioridade de contratação do internacional português e que também receberiam uma indemnização caso o jogador fosse para um rival

João Mário rescindiu com o Inter de Milão e assinou livre de custos com o Benfica, o que foi encarado pelos leões como uma manobra para escapar à cláusula contratual. O caso está entregue na FIFA e poderá ser resolvido em breve.

O médio de 29 anos deixou o Sporting pelo Inter em 2016, tendo regressado aos leões, por empréstimo, em 2020/21, onde foi campeão.

João Mário é agora uma das figuras do Benfica. Esta época, soma sete golos e oito assistências em 19 jogos disptuados.