Amorim garante que o Sporting tem "palavra a dizer" no campeonato

Rúben Amorim considera que o Sporting ainda tem uma palavra a dizer na corrida ao título de campeão nacional. Para isso, precisa de melhorar os resultados, a começar por vencer os jogos todos até ao Mundial.

O Sporting está no quinto lugar do campeonato, a nove pontos do Benfica, líder, e a três do FC Porto, segundo classificado. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Amorim assume que é mais difícil, no entanto, avisa que não se pode excluir a sua equipa das contas do título.

"Nós temos sempre uma ter uma palavra a dizer sobre o título, porque ainda vamos jogar com toda a gente e queremos ganhar os jogos todos até ao fim. Por isso, enquanto for possível, lutamos por todos os jogos e por todos os títulos", sublinha o treinador do Sporting.



O Sporting pode chegar, frente ao Arouca, no sábado, à quarta vitória consecutiva no campeonato e ao terceiro jogo seguido sem perder em todas as provas. Amorim admite que "uma equipa grande tem de ter essas sequências de resultados", algo que tem faltado aos leões.

"É muito importante manter uma sequência de vitórias até à paragem [para o Mundial]", refere o treinador. Faltam quatro jogos: Arouca, Vitória e Famalicão (campeonato), e Eintracht Frankfurt (Liga dos Campeões).

Mercado de janeiro fora dos planos

Questionado sobre uma possível ida ao mercado em janeiro, Rúben Amorim admite que o plano é recorrer a quem já está no Sporting.

"A nossa ideia é não ir ao mercado. Também temos de ver quantas competições temos e fazer contas aos jogadores. A pausa do Mundial vai dar-nos essas opções, [vai permitir] treiná-los, também há alguns que não vão à seleção e depois faremos a nossa avaliação", esclarece.

O Sporting visita o Arouca no sábado, às 20h30, a contar para a 11.ª jornada do campeonato. Jogo que contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.