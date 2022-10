Amorim elogia crescimento de Marcus Edwards para lá das jogadas "mais vistosas"

"Ele não é muito regular durante o jogo todo, mas se nós olharmos para as situações em si, nós contabilizamos as ações de êxito, quem é que consegue transportar mais a bola e tirar mais jogadores, e com o Santa Clara ele foi o jogador com mais êxito. Ou seja, às vezes não chama tanto a atenção, mas ele tem vindo a crescer na forma como entende o jogo e defende. Nos fatores de desequilíbrio, tem mantido [o nível]", explica.

Rúben Amorim assume que as exibições de Marcus Edwards frente ao Tottenham foram dignas de manchetes, pelo adversário e pelas jogadas "mais vistosas", no entanto, garante que o inglês do Sporting tem crescido em vários aspetos, incluindo aqueles que não dão tanto nas vistas.

"Quando passa por meia equipa é difícil não reparar"

Nos jogos com equipas teoricamente mais fortes "salta muito à vista" um jogador com a capacidade técnica de Edwards, pela forma de jogar do Sporting, que lhe permite brilhar em jogadas individuais:

"O Marcus é um jogador mais explosivo entre linhas e nesses jogos nota-se muito, porque jogamos mais baixo e um jogador com capacidade de tirar jogadores e levar a bola para a frente chama mais a atenção. Em casa, ele passa por meia equipa e é muito difícil ninguém reparar. No golo [em Londres], ele faz uma tabela com o Paulinho, consegue transportar a bola, tem jogadores para dar a bola, mas assume o remate e marca golo. portanto, tem a ver com a forma como olhamos para cada jogo, para a importância do jogo e para as jogadas em si, se são mais vistosas."

O treinador do Sporting fazia a antevisão da visita ao Arouca, da 11.ª jornada do campeonato, marcada para sábado, às 20h30. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.